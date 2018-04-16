«ملاذ باند» يقيمون حفل روك بالعربي في الساقية

يقدم فريق "ملاذ" حفل "روك عربى" جديد على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى الاثنين 23 من أبريل في السابعة والنصف مساءً.



وفريق ملاذ يقدم موسيقي روك بالعربى منذ ان تم تأسيسه عام 2014 على يد محمد عبد الرازق عازف جيتار وملحن ومؤلف أغانٍ وصديقه عمرو بشر عازف ليد جيتار، وكان لديهم نفس الشغف لموسيقى الروك والميتال، كما أنهم قاموا بتسمية فريقهم "ملاذ" للهروب من تعب العمل ومشاغل الحياة، كما أن الملاذ بالنسبة إلى الجمهور هو الملجأ الذى يهربون إليه من الأغانى السطحية المكررة.



