10 نصائح للحماية من خطر الإصابة بـ«السمنة»

دائمًا ما يصف خبراء التغذية السمنة بأنها أحد الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى انقراض الجنس البشري؛ لأنها تتسبب في عشرات الأمراض الخطيرة وخاصةً عند السيدات، فهى تؤدي إلى الإصابة بالسرطانات المتعددة مثل سرطان المعدة وسرطان الثدي وعدة أمراض في القلب، بالإضافة إلى مرض السكر.



وقال دكتور مجدي نزيه، استشاري المعهد القومي للتغذية، إن الإحصائيات الأخيرة أكدت أن السعرات الحرارية التي تدخل جسم الإنسان عددها 3500 سعر حراري مقابل 1800 سعر حراري يخرج من الجسم في اليوم، وهي النسبة التي وصفها بالخطيرة؛ لأنها تتسبب بإصابة 8 من كل 10 أشخاص بمرض السمنة وتعرضهم للأمراض التي تم ذكرها.



ويقدم الدكتور مجدي نزيه،عبر السطور التالية 10 نصائح للحماية من خطر الإصابة بالسمنة:



_النوم مبكرًا، حيث إن السهر من أحد أهم مسببات السمنة؛ وذلك لأن الغدة الدرقية تفرز هرمون الكورتيزون ليلًا بشكل مكثف أكثر من النهار وهو ما يؤدي إلى السمنة حتى مع الامتناع عن الأكل.



_ضبط مواعيد الطعام مع الشمس بمعنى أن تفطر في وقت الشروق وتتناول وجبة العشاء بعد الغروب.



_شرب الماء بكميات كبيرة جدًا قدر ما يتحمل الإنسان



_الامتناع عن تناول المخللات مع الطعام؛ لأن الأملاح تسبب احتباس الماء في الجسم وبالتالي الإصابة بزيادة الوزن.



_عدم تناول الوجبات السريعة والطعام المشبع بالزيوت.



_عدم تناول المشروبات الغازية مع الطعام؛ لأنها عادة دخيلة وتتسبب في كوارث هضمية.



_عدم تناول الفاكهة والحلويات بعد الطعام مباشرة، وإعطاء الجسم فرصة للهضم.



_العودة إلى نظام الوجبة أحادية النوع، بمعنى أن تتناول صنف واحد فقط في كل وجبة.



_تخصيص نصف ساعة في اليوم على الأقل للحركة؛ وذلك لأن عدم الحركة يساعد على تراكم السموم في الجسم.



_ عدم استخدام وسائل التكنولوجيا بشكل رئيسي والاعتماد على الحركة أكثر.