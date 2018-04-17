«أحلام» تُثير جدل «السوشيال ميديا» بسبب برنامج «The Voice»

أصبحت الفنانة الخليجية أحلام، حديث "السوشيال ميديا"، خلال الساعات القليلة الماضية، لما قدمته خلال حلقة برنامجها "The Voice" والمذاع عبر فضائية "أم بي سي".



وظهرت "أحلام"، خلال الحلقة، بشكل ملفت للأنظار بعدما أرتدت ملابس شبهها البعض بـ"الأستريتش"، وهو ما جعل منها "إيفيه" رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة مع أرتدائها لنظاره لا تحتوي على عدسات، وهو ما جعلها تحقق نسب "ترند" على "السوشيال ميديا".



كما أن "أحلام" عملت على الاحتكاك بشكل عنيف مع صديقتها في البرنامج "أليسا"؛ بسبب طريقة جذبها للمتسابقين، وهو ما جعل من الثنائي في حالة نفير دائم ظهر أمام الجمهور.