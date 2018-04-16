رواد «تويتر» يفضحون الدور المشبوه لنظام «تميم» في الصومال

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، اليوم، هاشتاج "#قطر_تعبث_بأمن_الصومال"، وذلك لكشف الدور المشبوه لنظام الدوحة في تدمير الصومال والتعاون مع تركيا في هذا الأمر.



وكانت الحكومة الصومالية أوقفت طائرة إماراتية واعتدت على طاقمها الدبلوماسي واستولت على حقائب أموال كانت بحوزته موجهة لدعم الجيش الصومالي، حيث تشارك أبوظبي في تدريب القوات الصومالية من اجل استعادة الاستقرار بالبلاد.



وقال أحد رواد تويتر في تعليقه على الدور القطري المشبوه "ما حدث بالصومال الشقيقة مخطط كبير من جماعة الإخوان المسلمين لتكون مرتعًا خصبًا للمرتزقة والإرهابيين خاصة بعد الضغط الخليجي والدولي على قطر وكشف إرهابهم".



فيما أشار آخرون إلى استعانة نظام قطر بإعلاميين يعملون بقناة الجزيرة من أجل ضرب استقرار الصومال، ومنهم "فهد ياسين" وهو مراسل لقناة الجزيرة، والذي وصفوه بأنه "أصبح فيروسًا قطريًا بدعم من تنظيم الحمدين ينهش في قلب قصر الرئاسة الصومالية".



وتعليقا على دور فهد ياسين المشبوه قال مستخدم آخر "كان الله في عون الصومال من عبث قطر وتركيا!، هل يُعقل أن مراسلا وموظفا لقناة الجزيرة يعيّن رئيسًا لهيئة الأركان، ومديرًا للقصر الرئاسي!".

