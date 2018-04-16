بالفيديو.. أمسية دينية في السيدة زينب احتفالًا بغرة شهر شعبان

أقام مسجد السيدة زينب، احتفالية دينية، بين صلاتي المغرب والعشاء، بمناسبة رؤية شهر شعبان، تنوعت فعالياتها ما بين الإنشاد الديني والتواشيح، بأداء من بعض مشائخ الأزهر الشريف.



واستهل المبتهل الشيخ محمد أبو سريع، الاحتفالية، بقصيدة "شعبان يا شعبان.. يا خير الكريمي نورا لنا"، والتي لاقت إعجاب الحضور بالتسبيح وذكر الله الذي ملأ جنبات المسجد.



ويتوافد المحبون على مسجد ومقام ‏السيدة "أم العواجز"؛ لأخذ بركتها كل عام، خاصة المولد وغرة شهر شعبان؛ استعداد لشهر الصوم.