السبت.. «الحضرة» تُنشد على مسرح النهر

تقدم فرقة "الحضرة" حفل إنشاد صوفي جديدا على مسرح النهر بساقية الصاوي، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء السبت المقبل.



وتؤدي الفرقة الأناشيد والقصائد، ومنها "حلفت بسرك الأسمى يمينًا" و"إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى" و"المسك فاح".



فرقة الحضرة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى محمد صلى الله عليه وسلم.