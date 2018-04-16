مرافق حي العجوزة تشن حملة جديدة على الباعة الجائلين
أطلق حي العجوزة برئاسة اللواء جمال الشبكشي وبالتنسيق مع مديرية الأمن وشرطة المرافق، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع الجيزاوي، استهدفت الحملة إشغالات الباعة الجائلين والمحلات والمقاهي المخالفة بشوارع الحي وتم إزالة الإشغالات وإيداعها مخازن الحي.
شارك في الحملة اللواء أشرف الديب، مدير شرطة المرافق وسمير شلبي نائب رئيس حي العجوزة وناجي علي مدير الإشغالات بالحي والنقيب معيوف أبو العزم رئيس شرطة مرافق الحي ومسؤولي وموظفي رخص المحلات وشرطة المرافق والإشغالات بالحي.