مايسة عطوة تعرض 5 مشاكل عمالية على رئيس الوزراء

ناشدت النائبة مايسة عطوة سكرتير المرأة العاملة باتحاد عمال مصر، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في لقاءه أمس، بقيادات اتحاد العمال، بضرورة النظر فيما يلي:



١. تثبيت جميع العمالة المؤقتة بالدولة.

٢. إعادة النظر في احتساب الضرائب التي جعلت مرتبات العاملين تتآكل رغم رفع حد الإعفاء الضريبي.

٣. تسوية المؤهلات.

٤. ضرورة مراعاة العلاوة الاجتماعية لهذا العام، لمواجهة الزيادة الرهيبة في الأسعار سواء كانت للمخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين.

٥. إعادة النظر في مرتبات العاملين بالبنوك الزراعية لضآلتها، رغم انضمامهم وخضوعهم للبنك المركزي، حيث وعد بالنظر في هذا الملف بصفة خاصة.