4 مديريات أمن تشترك في خطة لضبط «خط الصعيد»

تواصل الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، الإثنين، عملياتها بحمردوم المعروفة إعلاميًا "بجبال الدم والنار"، بمشاركة القوات الخاصة، لضبط الخارجين عن القانون والمسجل خطر نور أبوحجازي، والاستعانة بقوات من أسيوط وسوهاج والأقصر وإغلاق كافة الطرق المؤدية للجبل لتضييق الخناق على العناصر الإجرامية.



كان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا مفاده استشهاد النقيب محمد رجب، وإصابة النقيب أدهم يوسف، والمجند محمد عصمت في تبادل إطلاق نار مع متهمين بحمردوم بنجع حمادي.



وتم نقل الشهيد والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي، وتحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات.