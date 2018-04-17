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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 05:48 ص

تعرف على دور الخدمة العامة فى دمج الشباب بالمجتمع

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
dostor.org/2131499

الخدمة العامة من الأنشطة التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي؛ لرفع الانتماء الوطني لدى الشباب، من خلال تكليفهم بمجالات تنموية للمساهمة في إحداث تنمية مجتمعية.

وترصد "الدستور"، دور الخدمة العامة فى دمج الشباب بالمجتمع وذلك من خلال الخطوات التالية:-

- خلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية.

- تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل - تشمل - - مجالات التكليف عددًا من الأنشطة الاجتماعية، مثل، محو الأمية والتعداد السكاني والأسر المنتجة وخدمات الطفولة ورعاية الأيتام والمسنين ومجالات أخرى خاصة بالاحتياجات المحلية لكل محافظة.

- تقوم الوزارة بتنظيم معارضًا لتسويق منتجات المكلفين بالخدمة العامة لصالحهم وعقد دورات تدريبية لهم وللقائمين على العمل بالخدمة العامة؛ للارتقاء بمستوى الأداء.

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