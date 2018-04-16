إحالة 46 من العاملين بمستشفى كفرالزيات العام للتحقيق

أحال الدكتور عثمان شعلان، رئيس مجلس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، الإثنين، 46 من العاملين بمستشفى كفرالزيات العام ما بين أطباء وممرضات وإداريين للتحقيق بالشئون القانونية بمديرية الصحة بسبب عدم الانضباط الوظيفي.



جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها رئيس المدينة إلى مستشفى كفرالزيات العام، حيث تفقد خلالها قسم الاستقبال وقسم الغسيل الكلوي وقسم الحروق.



ورصد شعلان غياب وعدم تواجد 46 من قوة العاملين بالمستشفى، 30 طبيبًا و8 إداريين، فأصدر قراره المتقدم.