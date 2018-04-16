محمد رمضان بصحبة ابن الفنان الراحل خالد صالح.. (صور)

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو- عبر "إنستجرام"- يجمعه بالممثل أحمد خالد صالح، ضمن كواليس مسلسل "نسر الصعيد"، وعلَّق عليه كاتبًا: "معايا الغالي ولد الغالي.. وهيكسر الدنيا".



ونشر "رمضان" بعض الفيديوهات من الكواليس، مثل "مولد نسر الصعيد"، بالإضافة لزيارته إلى المعالم السياحية، واحتفال طاقم العمل في مركب بالنيل، والذي تواجد معه فيها المخرج ياسر سامي وبعض أبطال المسلسل.



يذكر أن "نسر الصعيد" بطولة محمد رمضان ودرة ووفاء عامر وسيد رجب، ومن انتاج العدل جروب واخراج ياسر سامي، وتأليف محمد عبدالمعطي، ومن المقرر عرضه في سباق رمضان المقبل علي قناة "dmc".