«شخصية مصر للدراسات» يُحيي الذكرى الـ25 لرحيل جمال حمدان

يعقد مركز شخصية مصر للدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى مؤتمرًا بعنوان: "الفكر الاستراتيجي لجمال حمدان.. المنهج والتوجه"، وذلك بقاعة المؤتمرات في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك غدًا الثلاثاء في السابعة مساءً.



يأتي المؤتمر في إطار مشروع علمي للمركز لاحياء المنهج الفكري للدكتور جمال حمدان ليكون مرجعية للباحثين في العلوم الاستراتيجية، خاصة في ظل حالة الاستقطاب التي تتم للباحثين في اطار المراكز الممولة من الخارج.



ويتحدث في المؤتمر محمد علام، رئيس مجلس أمناء المركز وهيثم البشلاوي والدكتور محمد عزام عضو الهيئة الاستشارية ومحمد غنيمة، مؤلف كتاب جمال حمدان الصادر عن مكتبة إسكندرية، كما يتناول المؤتمر عرض فيلم وثائقي عن حياة الدكتور جمال حمدان، على أن تختتم فعاليات المؤتمر بتكريم أسرة صاحب مُؤَلّف شخصية مصر.