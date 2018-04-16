كيف عاش السوريون بمصر لحظات الغارات الأمريكية؟ (فيديو)

عاش السوريون ليلة، ليست كباقي لياليهم التي اعتادو عليها، من هدوء أجواء وسماء وطنهم، إلا أن ليلة الجمعة، لن تنسى؛ عقب قصف أمريكا وبريطانيا وفرنسا، لعدة مناطق تخص النظام؛ بسبب ادعاء بوجود أسلحة كيميائية استخدمت ضد المدنيين في مدينة دوما.



"الدستور" التقت عددًا من السوريين بمصر، لتعرف "كيف كان وقْع تلك الغارات عليهم، وردة فعلهم وقت التنفيذ؟".



ماجد الطويل، يقول: "كنا متوقعين في أي لحظة يتم تنفيذ قرار القصف الأمريكي، واستقبلت الأمر دون أن أتفاجأ".



وتابع: "باتصالاتي على أهلي؛ تأكدت أنهم منتظرين الصواريخ دون أي خوف منهم، وأن التشبث بالأرض؛ كانت السمة الأساسية في كلامهم".



وعن كيفية استقباله وقت التنفيذ، قال: "تابعت الأمر عبر شاشات التلفاز، ومعظم الصواريخ لم تقع على أي هدف مهم".



وعبَّر أيمن الحاج، من حمص، عن حزنه بما حدث لموطنه بسبب تلك الغارات، قائلًا:"حكم القوي على الضعيف من الشعب السوري".



وأضاف الحاج: "لم ننم وقت إطلاق الضربات من قبل العدوان الثلاثي حتى آخر ساعات الصباح لمتابعة الوضع على القنوات الإخبارية، وجل ما كان يُقلقنا أكثر؛ هو أهالينا في تلك المناطق التي تم الاعتداء عليها"، موضحًا أن تلك الضربات تمت نتيجة مؤامرة كبيرة تتم على الشعب السوري من أطراف معروفة.



فيما جاء رد فعل محمود محسن، من حلب، كـ"الصاعقة"- كما وصف- حين تلقيه الخبر، قائلًا: "لم أتوقع أتكون تلك الضربات وتنفيذها بهذه السرعة".



بينما اوضح "عامر أكرم" أنه استقبل خبر القصف دون خوف، لأن الشعب السوري يحمل طباع الجرأة، واصفًا أعداء بلاده بأنهم "أجبن من أن يقتلوا مواطنا سوريا، واحنا كشعوب عربية لم نَهَب في يومٍ أي عدوان من الغرب على مر التاريخ، واطمأننت على أهلي بسوريا، والحمد لله وجدنا معنوياتهم عالية".



وقالت عايدة السياف: "كنا سهرانين ليلة الضرب، ومتابعين الخبر أول بأول عبر المحطات التلفزيوينة الإخبارية، وقمنا بالاتصال بأهلنا بسوريا؛ للاطمئنان عليهم".



وتابعت أن أهاليهم في الشام نزلو إلى الشوارع بعد الضرب بنصف ساعة، كأن شيئًا لم يكن، مع العلم أنهم كانوا منتظرين الضربة التي لم يعرفوا موعدها.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب- خلال كلمته في القمة العربية الـ29 التي عقدت بالظهران في السعودية- بالحل السياسي في سوريا، وإجراء تحقيق دولي شفاف، معربًا عن قلق الدولة المصرية الشديد لما حدث من قصف.