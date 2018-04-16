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الإثنين 16/أبريل/2018 - 09:54 م

انطلاق دبلومة مهارات الديسك في نقابة الصحفيين

انطلاق دبلومة مهارات
الحسين عبيد
dostor.org/2131468

افتتح أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، دبلومة مهارات الديسك والصياغة الصحفية- اليوم- بمقر النقابة.

ويحاضر في الدبلومة- التي تستمر 4 أشهر- الكاتب الصحفي محمد الدسوقي، مدير تحرير الأهرام.

ويشارك في الدبلومة- "الأولى من نوعها بالنقابة"- 45 زميلًا وزميلة من مختلف المؤسسات الصحفية، ومن المقرر أن تمنحهم لجنة تطوير المهنة والتدريب، شهادات تفيد بالحصول عليها.

وأكد "عبدالمجيد" أن اللجنة تعمل وفق آلية علمية، تحدد الاحتياجات المهنية للزملاء، وتسعى لتنظيم ورش ودورات ودبلومات، تحقق قيمة مضافة لقدراتهم، بما ينعكس بالإيجاب على الأداء المهني، وكذا اكتساب مهارات إضافية تخلق فرص عمل جديدة، ومستويات أعلى في الدخول.

وأشار- خلال افتتاح الدبلومة، اليوم- إلى أن اللجنة نجحت في تنظيم دورات متنوعة بين ورش تنمية مهارات اللغة العربية، وتعلم اللغتين الإنجليزية والألمانية والترجمة الصحفية، والإلقاء الإذاعي والتليفزيوني، والمونتاج، ودبلومة الديسك، ودبلومة الترجمة الصحفية، إلى جانب دورات وورش تنمية مهارات الأطفال واللغات لأبناء الصحفيين، حيث بلغ عدد المشاركين فيها 750 زميلًا وزميله خلال الـ6 أشهر الماضية.

وتستغرق الدبلومة 4 أشهر، تدريبًا عمليًا عبر المحاور التالية "برنامج لاكتشاف مهارات الكتابة، وخصائص الكتابة الصحفية مقارنة بالكتابتين العلمية والأدبية، وسمات الكتابة الإخبارية وتشمل كتابة الخبر البسيط والمركب والقصة الخبرية والتقرير والتحليل الإخباريين".

كما تتضمن "أساليب صياغة التحقيق والحوار الصحفي، واستخدامات حروف الربط وأفعاله وتعبيراته في الكتابة الصحفية، ومعالجة الأرقام في الكتابة الصحفية، وعلامات الترقيم، ومهارات اختيار العناوين الصحفية وأنواعها وطرق صياغتها، والأخطاء الشائعة في الصياغة".

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