مصطفى شعبان يبرر تقديمه لـ«البلطجة»: «مش هو ده اللي انتوا عايزينه»

أثار البرمو الدعائي لمسلسل "أيوب" للنجم مصطفى شعبان، جدلًا واسعًا بين جمهوره- بعد طرحه- حول طبيعة الدور، والذي يعتبر الأول الذي يجسد فيه "شعبان"، مسجونًا.



واحتوى "البرمو" على مشاهد المعارك التى تجمع بين مصطفي شعبان وعدد من المسجونين، وينتهي بقوله لهم جملة: "مش ده اللى انتوا عايزينوا؟"؛ وهو ما فسرها رواد السوشيال ميديا بأن الجملة موجهة إليهم، للرد عن استفساراتهم عن خوضه تجربة من نوع مختلف يقدمها لأول مرة.



يذكر أن هذه النوعية من الأعمال التي تناولت "البلطجة والانتقام"، حققت نجاحا كبيرا في سوق الدراما والسينما خلال الفترة الماضية، بداية من "عبدة موتة، وقلب الأسد، والقشاش، وابن حلال، والأسطورة".



وبعد تراجع نسب مشاهدة أعمال مصطفى شعبان الدرامية خلال السنوات الماضية عبر عدة مسلسلات، هي "الزوجة الرابعة، واللهم إني صائم، وأبوالبنات، ودكتور أمراض نسا، ومولانا العاشق"؛ اتجه صوب القصص التي تهتم بالأكشن والبلطجة.



ويشارك في بطولة "أيوب"- إلى جانب مصطفى شعبان- "آيتن عامر، ومحمد دياب، وهنا الزاهد، ومحمد لطفى، وميرهان حسين"، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.