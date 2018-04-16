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الإثنين 16/أبريل/2018 - 09:51 م

«القوى العاملة» تُعلن عن 300 وظيفة بـ2500 جنيه

محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
dostor.org/2131464

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن احتياجها لنحو 300 ممثل مبيعات بإحدى شركات الدعاية والإعلان، وذلك براتب يصل لألفي جنيه.

ويشترط في المتقدم للوظيفة، ألا يزيد عمره على 27 سنة، وأن تكون لديه خبرة بنحو سنة.

كما تحتاج الشركة لنحو 10 مندوبين تحصيل، بشرط أن يجيد القراءة والكتابة، ويفضل أن يكون لديه موتوسيكل، وذلك براتب يتراوح بين 2000 و2500 جنيه، على أن يكون العمل لمدة 9 ساعات، بوردية ثابتة، بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01221129984.

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