حكم قضائي باستمرار احتجاز قس أمريكي في تركيا

قضت محكمة تركية، اليوم، بإبقاء القس الأمريكي أندرو برونسون، قيد الاحتجاز، بعد أولى جلسات الاستماع في قضية يواجه فيها اتهامات متعلقة بالإرهاب.



وقال القاضي إن قراره يعتمد على الأدلة التي قدمها الشهود في القضية واحتمال هروب برونسون حال إطلاق سراحه.



ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة في السابع من مايو.



واعتقل برونسون البالغ من العمر 50 عاما في أكتوبر 2016 في إطار حملة اعتقالات واسعة أطلقتها السلطات التركية عقب محاولة الانقلاب على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان منتصف عام 2016.