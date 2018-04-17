دراسة: العين تصبح حادة البصر فى الساعات الأولى من النهار

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء الأعصاب في جامعة جوتة بفرانكورت في ألمانيا، أن العين تصبح حادة البصر في الساعات الأولى من النهار، مما يعني أن الشخص يصبح قادرا على الرؤية بشكل أفضل خلال فترة الفجر.



وأرجع الباحثون تلك النتيجة إلي أن الدماغ البشري يستعد للفجر والغسق بإغلاق نشاط الراحة في القشرة البصرية، حتى يتمكن من معالجة الإشارات الضعيفة من الجسم ذي الإضاءة الخافتة بشكل أفضل.



وقال الدكتور كريستيان كيل، المعد المشارك في الدراسة من مركز تصوير الدماغ في جامعة جوته: قد تكون القيادة عند الغسق والفجر أسهل مما نعتقد، لأن الدماغ لديه آلية لتغيير نظرتنا إلى الضوء، وهذا ما ساعد البشر القدامى على البقاء على قيد الحياة من خلال إدراك خطر الحيوانات المفترسة.