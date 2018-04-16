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الإثنين 16/أبريل/2018 - 09:39 م

نقيب «المرشدين السياحيين» يقدم مذكرة بمطالب العاملين بالقطاع لوزيرة السياحة

نقيب «المرشدين السياحيين»
رامى حسين
dostor.org/2131454

تقدمت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، برئاسة حسن النحلة نقيب المرشدين، بمذكرة حصلت «الدستور» على نسخة منها إلى الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة تتضمن مطالب 17 ألف مرشد سياحي في مصر.

وطالبت النقابة بوجود تمثيل للمرشدين من خلالها فى مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، إضافة إلى الاستعانة بهم بالمعارض الدولية بالخارج، وتوفير جميع المعلومات والإحصائيات بشكل دوري للنقابة وأجندة الفعاليات التي تقوم بها الوزارة لترجمتها من خلال المرشدين إلى العديد من اللغات والتفاعل بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالبت النقابة من الوزارة دعمها ماديًا من خلال توفير قاعات لدورات تدريبية وحافلات للرحلات العلمية بالإضافة إلى استمرار الدعم الصحي الذي كانت تقوم الوزارة بصرفه للمرشدين وتوقف العام الماضي مطالبين برفع قيمته من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف، كما طالبوا بصرف الدعم السنوي المتأخر لصالح صندوق الكوارث والأزمات للمرشدين عن عام 2016 وقدره مليون جنيه سنويا.

وطالبت النقابة بتشكيل لجنة خماسية تضم الوزارة والنقابة وغرفة شركات السياحة وشرطة السياحة وممثلين عن وزارة الآثار تجتمع بشكل دوري لحل مشاكل القطاع، كما طالبوا المشاط بإصدار توجيهاته لإلزام الشركات بالأجر اليومي للمرشد وعدم فتح اختبارات الوزارة للمرشدين إلا في اللغات النادرة وحسب احتياجات السوق للغة، بالإضافة إلى تعاون الشئون القانونية بالوزارة مع النقابة فيما يخص الشق الخاص بالمرشدين في قانون السياحة الموحد كما أوصى المشاط بإصدار توجيهات لشرطة السياحة بمنع عمل الأجانب بمهنة الإرشاد السياحي.

نقيب «المرشدين السياحيين» يقدم مذكرة بمطالب العاملين بالقطاع لوزيرة السياحة
نقيب «المرشدين السياحيين» يقدم مذكرة بمطالب العاملين بالقطاع لوزيرة السياحة
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