3 وصفات طبيعية للحفاظ على لون البشرة

مع دخول فصل الصيف تبدأ معاناة الفتيات مع التعرض لأشعة الشمس الحارقة والتي تؤدي لإسمرار البشرة مما يؤثر على جمالها، فتضطر للجوء لمنتجات حماية البشرة والتي تكلفها الكثير من الأموال؛ إلا أنه بمجموعة من الوصفات الطبيعية يمكنك توفير ثمن تلك المنتجات وفي الوقت نفسه تحمي بشرتك من الإسمرار، وتلك الوصفات.



وصفة الزبادي

أمزجي أربع ملاعق صغيرة من الزبادي مع عصير نصف ليمونة للحصول على مزيجٍ متجانس، ثم طبيقها على البشرة لمدة ثلاثين دقيقة، ثم أغسلى الوجه بالماء البارد، وينصح بتكرار هذه الوصفة أكثر من مرة للحصول على نتائج مضمونة.



وصفة الموز

أهرسي موزة، ثم ضيفي لها خمس ملاعق كبيرة من الحليب، للحصول على عجينة طرية، ثم طبيقها على الوجه لمدة ثلث ساعة، ثم أغسلى الوجه بالماء الفاتر، ثم بالماء البارد، وينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على نتائج واضحة ومضمونة.



وصفة اللوز

ضعي ملعقتين صغيرتين من اللوز في كوب من الماء، ثم أطحنيهم في وعاء الخلاط الكهربائي للحصول على بودرة اللوز، ثم ضيفي بياض بيضة إليه، مع عصير نصف ليمونة، للحصول على مزيجٍ متجانس، ثم طبيقه على البشرة، وأتركيه لمدة ثلث ساعة، ثم أغسلي البشرة بالماء الفاتر، ثم بالماء البارد؛ وذلك لإغلاق المسام، وينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على نتائج مضمونة.