القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 03:14 ص

ملكة جمال الجزائر: «بحب الطعمية.. وأهل مصر جدعان»

ملكة جمال الجزائر
ملكة جمال الجزائر
شيماء دهب
dostor.org/2131448

تستمر جولة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة الـ60 في مصر للعام الرابع على التوالي، و"الدستور" رافقت الملكات في جولتهن بمرسى علم، وذلك بعد جولتهن بالإسكندرية ومحافظة الجيزة.

ومن المقرر قيام الملكات بجولة سياحية تشمل العين السخنة والأقصر وتستمر حتى يوم 27 أبريل الحالي في حفل الختام المقرر له بدار الأوبرا.

ومن جانبها؛ قالت ملكة جمال الجزائر شيلا، إنها سعيدة للغاية بتواجدها فى مصر، ووصفت أهل مصر بـ"الجدعان"، لافتة إلى أنها من عشاق المطبخ المصري.

وأضافت "شيلا"، في تصريح لـ"الدستور"، أن من الأكلات التي تعشقها الطعمية، كما أنها تحب اللهجة المصرية وحرصت على تعلم العديد من الكلمات الخاصه بها.

ملكة جمال الجزائر: «بحب الطعمية.. وأهل مصر جدعان»
ملكة جمال الجزائر: «بحب الطعمية.. وأهل مصر جدعان»
ملكة جمال الجزائر: «بحب الطعمية.. وأهل مصر جدعان»
ملكة جمال الجزائر: «بحب الطعمية.. وأهل مصر جدعان»
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