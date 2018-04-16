القاهرة : الإثنين 16 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
الأبراج اليوم
الإثنين 16/أبريل/2018 - 09:19 م

اعرف حظك من برجك غدًا الثلاثاء (فيديوجراف)

جاكلين عقيقي
جاكلين عقيقي
رانا رمضان
dostor.org/2131446

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعاتها لحظ الأبراج غدًا الثلاثاء على المستوى المهني والعاطفي والصحي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

من برجها.. دليلك الشامل للتعامل مع حماتك

منذ شهرين

كيف تتعامل مع المواقف المحرجة؟.. اعرف من برجك

منذ 3 شهر

«صابر ع اللي بيجرالي».. أبراج بتستحمل كتير

الآن

فيديو.. «التعليم»: تابلت وباقات نت مجانًا للطلاب في المنظومة الجديدة

الـ«باباراتزي الشِّمَال».. قصة تصوير النساء في الشوارع للتشهير بهن

أسرار تورط «المتحدة للصيادلة» مع 6 مستثمرين أتراك فى احتكار الدواء

روسيا تعلن توقيت زيارة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لدوما

الأكثر قراءة

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

والد محمد صلاح يروى لـ«الدستور» تفاصيل طرد قناة الجزيرة (تسجيل صوتى)

رشا مهدي تقصف جبهة مهاجمي «السيسي» بتغريدة على «تويتر»

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

ألبومات الصور

محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد القيطون (صور)

أعمال فنية مميزة لطلاب مدارس الجيزة بمعرض «السعيدية» (صور)

تحرير 4025 محضرًا وإزالة مخالفات مرافق بشوارع «أول المنصورة»

اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة ومعهد تكنولوجيا الدواء بالهند

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

والد محمد صلاح يروى لـ«الدستور» تفاصيل طرد قناة الجزيرة (تسجيل صوتى)

رشا مهدي تقصف جبهة مهاجمي «السيسي» بتغريدة على «تويتر»

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

كشكول

حفل الافتتاح المبدئي لجامعة الأمير إدوارد بالعاصمة الإدارية .. غدا

"العودة للجذور" ندوة بجامعة جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادي تنظم فعاليات المؤتمر الطلابي الثاني

شوقي : كشف الجهات الداعمة لمشروع تطوير التعليم المصري

رئيس جامعة الأزهر يفتتح مسرح كلية التربية بالقاهرة بعد إغلاقه 6 سنوات

الأمصار

المعارضة التركية تبدأ اعتصاما لرفض قانون الطوارئ

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيا على نجران

القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات وزيري الخارجية العراق والمغرب

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيا على نجران

دونالد ترامب: سوريا لم تسقط صاروخا واحدا لنا

ads
منوعات

«ناسا» تطلق مرصدًا لاستكشاف الكواكب الخارجية

22 أبريل.. مؤتمر علمي لنباتات الزينة والبيئة بزراعة القاهرة

«ابدأ».. مشروع تخرج لطلاب «إعلام حلوان» لاكتشاف مواهب الشباب

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك