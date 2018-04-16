إثيوبيا: الشح في النقد الأجنبي يستمر لسنوات

أعلن التلفزيون الرسمي في إثيوبيا، أن رئيس الوزراء الجديد أُبي أحمد، أكد اليوم أن الشح في النقد الأجنبي سيستمر لسنوات.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، شدد أبي أحمد على أن هناك حاجة ماسة لمزيد من التعاون مع القطاع الخاص لإيجاد حلول.