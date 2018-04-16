التفاصيل الكاملة لـ«خطة إدارة الدعم» في الموازنة الجديدة

كشف البيان المالي عن مشروع الموازنة للعام المالي 2018- 2019، المرسل إلى مجلس النواب، عن "خطة الحكومة في إدارة ملف الدعم" خلال السنة المقبلة.



ووفقا للموازنة؛ تبلغ مخصصات الدعم نحو 332 مليارًا و291 مليون جنيه، تشمل دعم "السلع التموينية، ومعاش تكافل وكرامة، وبرامج تمكين المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والدعم الإيجابي لتنظيم الاسرة، وحماية المتضررين من الكوارث والنكبات"، بالإضافة إلى "برامج الحماية الخاصة بالعاملين المتقاعدين".



وأكدت الحكومة أن الموازنة الجديدة تولي اهتماما خاصا بالحماية الاجتماعية؛ وذلك من خلال بناء شبكة متكاملة لها، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتطوير آليات جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الإصلاحات المتبعة في التحول التدريجي من الدعم العيني إلى النقدى الموجه لتلك الفئات، بالإضافة لتوجيه المخصصات الكافية لتمويل قانون التأمين الصحي الشامل، بما يوفر الخدمات الطبية اللازمة للطبقات الأكثر احتياجا.