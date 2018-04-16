«إسكندرية للإعلام» يستعرض آليات التحقق من الأخبار

شهد اليوم الثاني من منتدى الإسكندرية للإعلام 12 جلسة عقدت على مدار اليوم بمشاركة خبراء ومتخصصين في المجال الإعلامي والتكنولوجيا، استعرضوا خلالها آليات وتقنيات يمكنها التحقق من زيف الصور والفيديوهات التي تروج لأخبار كاذبة ومفبركة.



وتطرقت جلسات اليوم الثاني للمنتدى لإحصاءات استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في مصر، وحصرتها في 49 مليون مستخدم للإنترنت، و39 مليون حساب على وسائل التواصل، فيما يوجد 64 مليون جهاز هاتف محمول له القدرة على الدخول على الإنترنت.



وذكرت البيانات أن ترتيب استخدام المصريين لوسائل التواصل الاجتماعي على رأسها فيس بوك، يليه يوتيوب، ثم واتس آب فماسنجر، ثم إنستجرام وتويتر، وأخيرًا جوجل.