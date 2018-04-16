غدًا.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبوطالب وطه عبدالعظيم وولاء وجدي طه، حكمها في قضية محاكمة متهم بقتل، وحرق جثمان المجنى عليها منى مفتاح «يمنية الجنسية» طالبة بطب القاهرة، لسرقتها في منطقة المنيل.



وجهت النيابة العامة للمتهم مصطفى أحمد محمود محمد أبو موسى تهمة القتل والسرقة وحيازة سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الجريمة بهدف السرقة، وقال إنه تعرف على المجنى عليها عن طريق إحدى معارفها.



واستمعت النيابة لأقوال سكان العقار، الذى تقيم به المجني عليها، للتوصل لآخر المترددين عليها قبل الحادث، كما انتقلت لمناظرة الجثة ومعاينة مسرح الجريمة.



وأظهرت المعاينة وجود عبث بمحتويات الشقة، بالإضافة إلى اشتعال النيران بأجزاء منها، في محاولة من الجاني حرق الشقة لإخفاء معالم جريمته.