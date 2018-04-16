تفاصيل مناقشة أفلام «تكافل وكرامة» بمهرجان الإسماعيلية

ناقش اليوم، مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد عصام زكريا، مجموعة أفلام برنامج تكافل وكرامة، بحضور أحد صناع الأفلام مهند دياب وأدارتها الناقدة ماجدة موريس.



وقال مهند دياب، خلال الندوة، إن هذه الأفلام تعتبر أفلاما مرحلية عن التكافل الاجتماعي كـ«مستورة»، الذي يمثل إحدى السيدات، وأيضًا يرمز لنوع من التكامل الاجتماعي.



وأضاف: أنهم يختارون موضوعات الأفلام على حسب القطاعات المختلفة في الوزارة، كقطاع الأسرة أو الطفولة على سبيل المثال.



وقال: إن فيلم كرامة يتحدث عن اللجان الاجتماعية في الصعيد، لتوعية المواطنين في شتى المجالات، لعدم دراية أغلبهم للخدمات وافتقادهم لحقوقهم.



وكشف أنه دائمًا يعاني من صراع بين شكل البرنامج، من حيث الجانب التجميلي، وبين اختياره للأفلام وكيفية ربطها بالواقع، مشيرًا إلى أن المستهدفين من هذه الأفلام هم الطبقة الدنيا، أو بشكل خاص «مستورين الحال».



يذكر أن برنامج «تكافل وكرامة» جاء فى إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، ومهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية القصيرة.