اختفاء نيكول سابا للتركيز فى «الهيبة 2»

تسبب تكثيف جدول تصوير مشاهد الفنانة نيكول سابا فى مسلسلها الجديد «الهيبة ٢» فى اختفائها تماما عن المقربين منها، خلال الأيام الماضية، نظرا لرغبتها فى التركيز فى العمل فقط. ورفضت «نيكول» كل العروض التى أتت إليها من أجل المشاركة كضيفة شرف فى أعمال فنية، أو الحضور فى أى برنامج فنى، رغم تلقيها عرضا للتواجد كضيفة فى أحد برامج المقالب. وقالت مصادر مقربة من «نيكول» إن تركيزها الشديد يأتى فى إطار رغبتها فى إثبات نفسها بقوة فى المسلسل الذى يبتعد عن الأعمال الخفيفة التى قدمتها سابقا.