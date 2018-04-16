سيمون تعود للغناء مجددًا بـ«ليلة الحنة»

تستعد الفنانة سيمون للعودة إلى الغناء من خلال الأغنية الفلكلورية «ليلة الحنة»، التى جهزت لها خلال الفترة الماضية، وكان مقررًا أن تصورها الشهر قبل الماضى، لكن تم تأجيلها مؤقتا. وتستعد سيمون حاليا لتسجيل الأغنية، وتصويرها، على أن تطرحها فى الأسواق، قريبا، كما أنهت الفنانة كافة استعداداتها لتسجيل أغنيتها الثانية «اسهر لواحدك»، لتطلقها خلال الأسابيع المقبلة، فيما تسعى للتواجد فى الحفلات خلال الفترة المقبلة. وتعيش سيمون حالة من الانتعاش الفنى، بعد مشاركتها فى الجزء الثانى من مسلسل «الكبريت الأحمر»، كما تنتظر ردود الفعل حول دورها فى الجزء الثانى من مسلسل «الأب الروحى» الذى يعرض حاليا.

