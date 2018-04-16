أسرار تورط «المتحدة للصيادلة» مع 6 مستثمرين أتراك فى احتكار الدواء

ترتبط بـ«الإخوان» منذ فترة.. وحكم قبل شهرين بتغريمها 2.5 مليار جنيه



لم يكن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية، أواخر فبراير الماضى، بتغريم عدد من رؤساء شركات الأدوية المتهمين فى قضية احتكار الدواء، المقيدة برقم «١٨٩٨ لسنة ٢٠١٦»، ما يقرب من ٦ مليارات و٥٠٠ مليون جنيه، الحلقة الأخيرة فى مسلسل هذه الشركات، إذ تبين وجود علاقة بينها وبين جماعة الإخوان الإرهابية.

«المتحدة للصيادلة» برئاسة حسام عمر ومحمد جلال، على رأس الشركات المتحالفة مع «الإخوان»، وهو ما اتضح فى علاقتها القوية بنقيب الصيادلة الإخوانى السابق، محمد عبدالجواد، المتهم بالإرهاب والمتحفظ على أمواله منذ فترة كبيرة.

«عبدالجواد» أنشأ أثناء فترة توليه نقابة الصيادلة ما يسمى «صيادلة ضد الانقلاب»، وسمح لمجلس النقابة آنذاك باستغلال منبر الصيادلة لصالح «الإخوان»، وكثيرًا ما عقد مؤتمرات لدعمها والتحريض على مواجهة الجيش المصرى والإساءة للدولة والمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى.

وعن العلاقة بين «المتحدة للصيادلة» و«الإخوان»، يقول الدكتور هانى سامح، صاحب دعوى «احتكار الأدوية»، إن أوراق بلاغه للنائب العام رقم «٤٢٧٧» تحمل الكثير من المفاجآت، أهمها تورط «المتحدة للصيادلة» فى ممارسات احتكارية بالمليارات مع رجال أعمال أتراك، خلال الفترة ما بعد ثورة يناير حتى ٢٠١٤.

وأوضح «سامح» أن حسام عمر، رئيس «المتحدة للصيادلة»، سمح لشركة «هولدنجز» التركية بامتلاك ٥٠٪ من أسهم وأرباح شركته المصرية، وارتكب مجموعة من الممارسات الاحتكارية مع كل من زكى اكنيجى، الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «التومياد»، وماركو كابيتانى، وجان جوس ريكاردو جيورا وإيدن إيزاك وكورشات ناجى أزتورايتشى وسليم تاسو، أعضاء مجلس إدارة الشركة التركية، وهو ما انتهى بتغريم «المتحدة» ما يزيد على مليارين ونصف المليار جنيه، فى القضية المشار إليها.

ولم تنته هذه العلاقة بطرد السفير التركى، وزكى اكنيجى رئيس «التومياد»، إذ تنازلت الشركة التركية عن نصيبها فى «المتحدة» لإحدى الشركات الإنجليزية المرتبطة بها، دون إعلان أى تفاصيل أو الكشف عن القيمة المالية لتلك الصفقة.

وعثر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على اتفاق مكتوب فى عام ٢٠١٤، بين ٥ شركات، هى: «ابن سينا فارما، مالتى فارما للأدوية والكيماويات، رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، والمتحدة للصيادلة»، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتها.

