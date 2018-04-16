بالصور.. أسرة مسلسل «رحيم» تحتفل بعيد ميلاد ياسر جلال

حرصت أسرة مسلسل «رحيم» على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان ياسر جلال، أثناء تصوير عدد من المشاهد الداخلية للمسلسل في إحدى الفيلات بمدينة 6 أكتوبر، فبعد الانتهاء من تصوير جزء كبير من المشاهد، التف كل فريق عمل المسلسل، وعلى رأسهم المخرج محمد سلامة، والفنانة نور اللبنانية، لتهنئة ياسر جلال بعيد ميلاده، بإحدى التورتات، التي تحمل صورة ياسر جلال.



يذكر أن مسلسل «رحيم» يعد البطولة الثانية للفنان ياسر جلال، بعد نجاح مسلسل «ظل الرئيس» العام الماضي، ويتعاون في المسلسل مع المخرج محمد سلامة، الذي يقدم أول أعماله الدرامية كمخرج، ويحرص «سلامة» على خروج العمل بشكل مميز ومختلف، كما اعتاد على ذلك في طوال مسيرته، ومن أبرز أعمال سلامة الإخراجية فيلم «الأسطورة 69» بالإضافه إلا أنه شارك كمخرج للوحدة الثانية من مسلسل "الأب الروحي".