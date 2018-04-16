برلماني يحصل على دعم نادي متحدي الإعاقة ببني سويف

وافق المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة- اليوم- على الطلب المقدم من محمود عزت أبوعزوز عضو مجلس النواب ببني سويف، بشأن صرف "593 ألفًا و477 جنيهًا" قيمة "مقايسة توصيل التغذية الكهربائية لنادى مبارك لمتحدى الإعاقة"، على أن يُستخرج أمر الدفع باسم الوحدة الحسابية بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.



وأكد "عزت" تقديره الكامل للوزير؛ لمجهوداته في خدمة جميع الأندية ومساعدتها المادية لتذليل كافة الصعوبات التى تواجهها.



فيما عبر محمد شعراوى، لاعب فريق الكرة الطائرة "جلوس" بالنادي، عن تقديره لمجهود النائب، واستجابة الوزير لطلبه، معربا عن سعادة جميع أعضاء الجمعية العمومية بشأن تلك الموافقة.