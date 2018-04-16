حملة «تراث كنيستنا» تناقش مفهوم الوحدة بالمسيحية

يتناول الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، سكرتير المجمع المقدس، مفهوم الوحدة الكنسية من منظور "الطريق إلى الوحدة"، في الحلقة الجديدة من برنامج "تراث كنيستنا.. روح وحياة" لبرنامج البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي.



كان المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الإرثوذكسية، أطلق حملة تحمل عنوان "تراث كنيستنا.. روح وحياة" تحت شعار "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ".



وتبث الحملة مقطع فيديو أسبوعيا يقدم من خلاله أحد أحبار الكنيسة وخدامها معنى تعليميا بهدف ترسيخ المفاهيم الروحية الكنسية في نفوس الشعب القبطي.