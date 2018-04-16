التحالف العربي: 119 صاروخًا باليستيًا أُطلقت على المملكة من صعدة

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن- اليوم- أن الميليشيات الحوثية، أطلقت 119 صاروخا باليستيا على السعودية حتى الآن.



وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي- خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، في الرياض- إن معظم منصات إطلاق الصواريخ الباليستية موجودة في محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثي- وذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" بالعربية.



وأكد "المالكي" أن القوات الشرعية على مسافة 70 كم من محافظة الحديدة، مشيرا إلى تقدمها في كافة جبهات نهم، ونجاحها في تحرير 4 مديريات.



وأشار إلى خسارة ميليشيات الحوثي 737 موقعا خلال شهر أبريل الجاري فقط.