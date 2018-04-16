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الإثنين 16/أبريل/2018 - 08:22 م

التحالف العربي: 119 صاروخًا باليستيًا أُطلقت على المملكة من صعدة

التحالف العربي: 119
محمد عمر
dostor.org/2131392

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن- اليوم- أن الميليشيات الحوثية، أطلقت 119 صاروخا باليستيا على السعودية حتى الآن.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي- خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، في الرياض- إن معظم منصات إطلاق الصواريخ الباليستية موجودة في محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثي- وذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" بالعربية.

وأكد "المالكي" أن القوات الشرعية على مسافة 70 كم من محافظة الحديدة، مشيرا إلى تقدمها في كافة جبهات نهم، ونجاحها في تحرير 4 مديريات.

وأشار إلى خسارة ميليشيات الحوثي 737 موقعا خلال شهر أبريل الجاري فقط.

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