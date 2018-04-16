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الإثنين 16/أبريل/2018 - 08:18 م

شاليهات بمطروح ووحدات سكنية بالعاصمة الإدارية لمحامي القليوبية

نقابة المحامين
نقابة المحامين
الحسين عبيد
dostor.org/2131388

تعاقدت نقابة المحامين الفرعية شمال القليوبية، مجدي المهدي، مع شركة "عقار" للتسويق العقاري؛ لتخصيص 7 أفدنة بالقرية الأندلسية بمدينة مرسى مطروح؛ لبناء شاليهات لأعضائها وأسرهم، بالإضافة إلى وحدات سكنية في العاصمة الإدارية، وذلك تحت رعاية النقيب سامح عاشور، وكل من "مجدي المهدي، والهادي البطاوي" نقيب وعضو مجلس "الفرعية" بإشراف الأخير.

وأعلن "البطاوي"، تحصيل قيمة الأرض بالتقسيط على 5 سنوات، مع سداد 100 ألف جنيه مقدم تعاقد، مشيرًا إلى تخصيص أسبوع إقامة مجانية لكل محامٍ متعاقد طوال مدة التنفيذ، وتنظيم رحلة إلى الموقع خلال الأسبوع المقبل؛ لرؤيته على الطبيعة.

وأشار إلى طرح 50 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى، بمقدم 100 ألف جنيه، للمحامين، مع معاينة الوحدات وفتح باب الحجز بعد الانتهاء من رحلة مرسى مطروح، داعيا الراغبين للتواصل معه شخصيًا لتوضيح كافة التفاصيل.

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