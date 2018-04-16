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الإثنين 16/أبريل/2018 - 08:16 م

«مدير صيانة الحبوب»: 955 طن قمح أول أيام التوريد بالغربية

«مدير صيانة الحبوب»:
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2131387

بدأت شون القمح بمدن ومراكز الغربية توريد القمح 955 طنا من قبل لجان المتابعة واستلام الأقماح فى مواقع الاستلام فى أول أيام التوريد.

وقال المهندس عادل أبوالمعاطى، مدير عام صيانة الحبوب بمديرية التموين بالغربية، إن عدد مواقع استلام القمح بالمحافظة 25 موقعا، منها 16 للتخزين، ما بين شونه وهناجر وصوامع، إلى جانب 9 مراكز تجميع ترابية، يتم استخدامها فى استلام القمح من المزراعين، ثم نقله الى الصوامع والشون للتخزين.

وأضاف: أن مواقع الاستلام استلمت فى أول أيام موسم التوريد 955 طنا 645 كيلو جراما، مشيرًا إلى أن المستهدف هذا العام من القمح فى المحافظة 142 ألف طن 611 كيلو جراما، وفقًا للمساحة المنزرعة، بواقع طن من كل فدان زراعي، وأن فترة موسم توريد القمح تستمر من 15 إبريل ولمدة 90 يومًا.

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