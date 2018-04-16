البابا تواضروس يشارك في «قصص للحياة» على القنوات المسيحية

تعرض القنوات القبطية أغابي وC. T. V وME sat وكوجي لمدة أسبوع قصة "اعرف إنجيلك" للبابا تواضروس الثاني، ضمن سلسلة "قصص للحياة"، وهي حملة جديدة يقدم فيها درسًا حياتيّا جديدًا لأبنائه من خلال قصة يرويها في دقائق قليلة تحمل معنى حياتي بنَّاء.



يذكر أن البابا تواضروس، يتواصل تعليميًّا مع شعبه من كافة الفئات العمرية من خلال القصص التربوية والحياتية كعظات قصيرة يكثف خلالها الرسالة والدرس اللذين يريد تقديمهما لأبنائه، وهو شكل جديد وفعَّال للتعليم الكنسي الحيِّ الذي يتناسب مع العصر الحالي.

ويستمر عرض كل حلقة من حلقات "قصص للحياة" لمدة أسبوع.