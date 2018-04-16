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الإثنين 16/أبريل/2018 - 08:05 م

سكرتير عام الغربية يتفقد الصوامع المعدنية للقمح بطنطا (صور)

سكرتير عام الغربية
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2131383

تفقّد اللواء طلعت منصور، سكرتير عام محافظة الغربية، الصوامع المعدنية (مطحن العاشر من رمضان) الذى شهد انفجارًا منذ عدة أشهر بالطريق السريع والصوامع الإماراتية بمنطقة التجنيد بطنطا؛ لمتابعة عملية توريد القمح من المزارعين وحل المشاكل التي تعترض سهولة وانسياب عملية التوريد.

وأبلغ منصور بعدم تحميل المزارعين آية نفقات أو تكاليف أثناء عملية التوريد وتحت أي مسميات بناءً على تعليمات اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، وكلف اللجنة المشكلة من الأجهزة كافة المعنية بالمحافظة بالمرور اليومي على الشون والصوامع، لتذليل أي عقبات قد تعوق عملية التوريد.

رافق السكرتير العام للمحافظة، مدير مديرية التموين، ومدير مديرية الزراعة، ورئيس مباحث التموين ورئيس قطاع مطاحن وسط الدلتا ومدير الإدارة الاقتصادية والمعنيين بعملية التوريد بالمحافظة.

سكرتير عام الغربية يتفقد الصوامع المعدنية للقمح بطنطا (صور)
سكرتير عام الغربية يتفقد الصوامع المعدنية للقمح بطنطا (صور)
سكرتير عام الغربية يتفقد الصوامع المعدنية للقمح بطنطا (صور)
سكرتير عام الغربية يتفقد الصوامع المعدنية للقمح بطنطا (صور)
سكرتير عام الغربية يتفقد الصوامع المعدنية للقمح بطنطا (صور)
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