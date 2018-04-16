بعد «هروب اضطراري».. فتحي عبدالوهاب يكرر شخصيته في «عوالم خفية»

يعود الفنان فتحي عبدالوهاب- من خلال مسلسل عوالم خفية- لتقديم شخصية ضابط المباحث.



وعلمت "الدستور" أن الشخصية التى يقدمها "فتحي" لضابط يدعى "رؤوف" الذي يغلب على تصرفاته دائما الطابع الكوميدي.



وتدور أحداث العمل، حول مطاردته لإحدى الخلايا الإرهابية، وتقديم عدد من مشاهد الأكشن والمطاردات.



يذكر أن "عبدالوهاب" قدم نفس الشخصية خلال موسم عيد الفطر الماضي، في فيلم هروب اضطراري مع أحمد السقا، وهي شخصية ضابط المباحث الذي يدخل فى مطاردات مع 4 متهمين هاربين من الإعدام.



مسلسل "عوالم خفية" بطولة "عادل إمام، ورانيا فريد شوقى، وبشرى"، ومن تأليف أمين جمال، ومحمد محرز، وإخراج رامي إمام.