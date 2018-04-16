مقيم دعوى «إهانة القضاء» ضد نقيب المحامين يرفض التنازل

أكد المحامى الحقوقى محمد عبدالمجيد، المستشار القانوني للمجلس الإقليمى لحقوق الإنسان، ومقيم دعوى قضائية ضد سامح عاشور، نقيب المحامين فى نيابة وسط القاهرة، يتهمه فيها بإهانة القضاء، رفضه لمبادرة «ادعم نقيبك» بشأن التنازل عن الدعوى القضائية والتصالح فيها حفاظًا على مكانة النقيب.



وأوضح "عبدالمجيد"- لـ«الدستور»- أن قلعة الحريات خلال عقود من الزمان مرت بأوقات عصيبة التي شهدت كثيرا من الفتن والمعارك، ولكنها دائما كانت الحصن المنيع، إلا أن النقيب سامح عاشور تخلى عن سيادة القانون وأحكامه، خاصة فيما يتعلق بشروط القيد المحكوم ببطلانها من القضاء.



وذكر أن نقيب المحامين يستمد احترامه وتوقيره من احترامه لقانون المحاماة ولأعضاء جمعيته العمومية والقضاء المصري النزيه، متابعًا: "لكن عندما يخالف القانون ويعبث بأحكام القضاء ويقلل من قدر ومكانه الجمعية العمومية؛ فالجميع له حق التقاضي، وكذلك الدفاع عن نفسه، والكلمة في النهاية للقضاء".



يذكر أن عبدالمجيد جابر، المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة «ادعم نقيبك ومهنتك»، أعلن أن المحامين متضامنون مع نقيبهم، وسيقفون خلفه، ولن يتخلوا عنه، في البلاغ المقدم ضده بتهمة إهانة القضاء.



وطالب جابر- خلال تصريحات لـ«الدستور»- المحامي مقدم البلاغ، بالاعتذار، وسحب البلاغ؛ لكون نقيب المحامين لا يمثل نفسه فقط، وإنما جموع محامين مصر والعرب.