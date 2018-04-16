القاهرة : الإثنين 16 أبريل 2018
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الإثنين 16/أبريل/2018 - 08:01 م

في أسبوع فقط.. «رجيم سريع المفعول» يخلصك من 10 كيلو

في أسبوع فقط.. «رجيم
رانا رمضان
dostor.org/2131378

الرشاقة حلم يراود الفتيات، لكن الوصول إليه ليس بالأمر السهل؛ فهو يتطلب جهدًا شاقًا، سواء بالمحافظة على التمرينات الرياضية، أو حرمان النفس من ألذ وأشهى المأكولات.
وللوصول للرشاقة في أسرع وقت؛ نقدم لك «الرجيم سريع المفعول»، الذي يخلصك من 10 كيلو في أسبوع.

اليوم الأول
وجبة الإفطار: شريحة توست وكوب حليب خالي الدسم.
وجبة الغداء: شريحة من الجبن خالي الدسم وسلطة خضار وكوب مزيج من عصير الأناناس والكيوي.
وجبة العشاء: ثمرة فاكهة طازجة وكوب من الحليب خالي الدسم.

اليوم الثاني
وجبة الإفطار: شريحة توست وثمرة فاكهة طازجة وكوب من الحليب خالي الدسم.
وجبة الغداء: 2 بيضة مسلوقة وسلطة فواكة وكوب عصير برتقال.
وجبة العشاء: 2 حبة من البطاطس المهروسة وكوب من مزيج عصير الكيوي والأناناس.

اليوم الثالث
وجبة الإفطار: شريحة توست وثمرة من الفاكهة الطارجة وكوب حليب خالي الدسم.
وجبة الغداء: قطعة من صدور الدجاج منزوعة الجلد وسلطة خضروات وعصير مزيج الأناناس والكيوي.
وجبة العشاء: شريحة توست وثمرة من الفاكهة الطازجة وحبة بطاطس مهروسة.

اليوم الرابع
وجبة الإفطار: شريحة توست وكوب حليب خالي الدسم و5 شرائح أناناس وثمرة من الفاكهة الطازجة.
وجبة الغداء: قطعة هامبورجر وكوب مزيج من عصير الكيوي والأناناس.
وجبة العشاء: سلطة خضروات مع ملعقة من المايونيز وكوب من الحليب خالي الدسم.

اليوم الخامس
وجبة الإفطار: شريحة توست وكوب حليب خالي الدسم و2 حبة مشمش.
وجبة الغداء: سلطة تونة بدون زيت وسلطة من الخضروات وثمرة فاكهة طازجة.
وجبة العشاء: حبة بطاطس مسلوقة وبيضة واحدة مسلوقة وكوب عصير مزيج الكيوي والأناناس.

اليوم السادس
وجبة الإفطار: شريحة توست وكوب حليب خالي الدسم وثمرة من الفاكهة.
وجبة الغداء: 4 قطع سوسيس مشوي وسلطة خضروات وكوب من عصير الأناناس والكيوي.
وجبة العشاء: 2 حبة بطاطس مهروسة وكوب عصير من مزيج الكيوي والأناناس.

اليوم السابع
وجبة الإفطار: شريحة توست ونصف ثمرة جريب فروت وكوب حليب خالي الدسم.
وجبة الغداء: سلطة الدجاج وعدد 6 حبات من الخضار (بازلاء – فاصولياء) مطبوخة على البخار وكوب عصير من مزيج الأناناس والكيوي.
وجبة العشاء: سلطة فواكة طازجة و2 بيضة مسلوقة وكوب حليب خالي الدسم.

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