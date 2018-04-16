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الثقافة
الإثنين 16/أبريل/2018 - 07:40 م

مناقشة ديوان «يحمل جتة ويغني» بورشة الزيتون

عبد الحفيظ طايل
عبد الحفيظ طايل
حسام الضمراني
dostor.org/2131361

استضافت ورشة الزيتون، اليوم الإثنين، مناقشة ديوان «يحمل جتة ويغني» للشاعر عبد الحفيظ طايل، الصادر عن دار ابن رشد.

وناقش الديوان الدكتور صلاح السروي، والشعراء أسامة حداد، أسامة جاد، جمال القصاص، وعيد عبد الحليم، وأدار الندوة الكاتب الصحفي عبد الوهاب داود.

كتب الشاعر في متن ديوانه بعنوان الديوان: «يمضي كَمَنْ يحملُ جثةَ المحبةِ، للمحبةِ آخرُ هكذا رددَ المُحِبُّ بينَه وبينَ قلبِهِ، كانَ يمشي مزهوًا بمحبتِه، بينما يترددُ صدى عبارتِه للمحبةِ آخرُ، وتطنُّ في رأسِه أُغنياتٌ عن فراقِ الأحبةِ، كان يمشي كحزمةٍ متناقضةِ الأجزاءِبعضُه فرحٌ، وبعضُه حزينٌ، وكانَ العابرونَ في قلبِه يموتونَ الواحدَ تِلوَ الواحدِ والواحدةَ تِلو الواحدةِ، فيصرخُ مرددًا عبارتَه، ويفعلُ كَمَنْ يحملُ جثةً فوقَ كَتِفِه، جثةً منحوتةً، من محباتٍ».

مناقشة ديوان «يحمل جتة ويغني» بورشة الزيتون
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