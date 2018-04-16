العتبة ليست الأولى.. الأسواق البديلة «رزق» وتنسيق حضاري

على مدار يومي الأحد والاثنين استمرت حملات الاجهزة الامنية بالقاهرة لإزالة الاشغالات والباعة الجائلين من منطقة وسط البلد وكان ميدان العتبة صاحب النصيب الاكبر من تجمعات الباعة الجائلين فى مصر من ابرز المناطق التي استهدفتها الحملة الامنية لإزالة التعديات ومحاولة إعادة الحياة لاحد اهم مناطق القاهرة ، إلا ان السؤال الذى تظل اجابته محل خلا وجدل هو مصير عشرات الباعة الجائلين الذين ليس لهم مصدر دخل اخر لهم ولإسرهم ، وخاصة ان الكثير من المصريون يتواجهون للعتبة باعتبارها احد افضل الاماكن للحصول على الملابس باسعار منخضة لقراءة المزيد عبر cross media: