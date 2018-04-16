الأنبا مرقوريوس يترأس صلاة تجنيز كاهن بإيبارشية جرجا

توفي القمص مينا القمص مرقص، راعي كنيسة الشهيد أبوسيفين، الزواتنة البحرية بجرجا، مساء الأمس، الذي ولد في 20 يوليو 1954 وسيم كاهنًا بيد الراحل الأنبا مينا مطران جرجا السابق في يوليو من عام 1983 ونال القمصية في سبتمبر 1994.



وأقيمت صلاة تجنيزه بكنيسته في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، بحضور الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا ومجمع كهنة الإيبارشية وشعب الزواتنة.



وكان البابا تواضروس الثاني، قدم خالص العزاء لـ«الأنبا مرقوريوس» أسقف جرجا وتوابعها، ولمجمع الآباء الكهنة في الأب الموقر القمص مينا القمص مرقس، راعى كنيسة أبوسيفين بالزواتنة البحرية، كما يقدم تعزياته لأسرته ولشعب كنيسة الزواتنة البحرية، طالبًا لنفس الأب الراحل البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

