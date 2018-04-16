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الإثنين 16/أبريل/2018 - 07:37 م

الأنبا مرقوريوس يترأس صلاة تجنيز كاهن بإيبارشية جرجا

الأنبا مرقوريوس
الأنبا مرقوريوس
ماريان رسمي_جرجس صفوت
dostor.org/2131354

توفي القمص مينا القمص مرقص، راعي كنيسة الشهيد أبوسيفين، الزواتنة البحرية بجرجا، مساء الأمس، الذي ولد في 20 يوليو 1954 وسيم كاهنًا بيد الراحل الأنبا مينا مطران جرجا السابق في يوليو من عام 1983 ونال القمصية في سبتمبر 1994.

وأقيمت صلاة تجنيزه بكنيسته في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، بحضور الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا ومجمع كهنة الإيبارشية وشعب الزواتنة.

وكان البابا تواضروس الثاني، قدم خالص العزاء لـ«الأنبا مرقوريوس» أسقف جرجا وتوابعها، ولمجمع الآباء الكهنة في الأب الموقر القمص مينا القمص مرقس، راعى كنيسة أبوسيفين بالزواتنة البحرية، كما يقدم تعزياته لأسرته ولشعب كنيسة الزواتنة البحرية، طالبًا لنفس الأب الراحل البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

الأنبا مرقوريوس يترأس صلاة تجنيز كاهن بإيبارشية جرجا
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