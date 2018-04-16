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الإثنين 16/أبريل/2018 - 07:36 م

تعرف على أمنية مخرج مسلسل «رحيم»

المخرج محمد سلامة
المخرج محمد سلامة وياسر جلال
أمير محمد خالد
dostor.org/2131353

حرص المخرج محمد سلامة على الاحتفال بعيد ميلاد بطل مسلسله «رحيم»، الذي يخوض من خلاله سباق رمضان المقبل، داخل لوكيشن المسلسل في أحد الفيلات في مدينة 6 أكتوبر، حيث يتواجدون هناك من أجل تصوير عدد من المشاهد الداخلية.

وأكد سلامة لـ«الدستور» أنه يتوجه بالشكر للفنان ياسر جلال على إعطائه فرصة العمل معه، وهو اسم كبير ونجم مهم، وهو على الجانب شخص رائع ونجوميته لا يختلف عليه أي شخص، ونصيحتي له في عيد ميلاده أنه لا يتوقف عن ممارسة الرياضة، وأمنيتي له أن يحقق مسلسل «رحيم» نجاحًا كبيرًا في سباق رمضان المقبل خاصة، أننا نبذل فيه جهدًا كبيرًا.

يذكر أن «رحيم» يعتبر أولى تجارب المخرج محمد سلامة في الدراما التليفزيونية، بعد تقديمه عدد من المشاريع اللافتة منها فيلم «الأسطورة 69»، ويشارك في بطولة «رحيم» كل من ياسر جلال، نور اللبنانية، حسن حسني، صبري فواز، إيهاب فهمي، ودينا، وإنتاج فنون مصر.

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