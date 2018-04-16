تعرف على شروط إصدار تراخيص لـ«عربة فول» بقانون إشغال الطرق

قال المحامي، إسماعيل عبدالله، إن هناك عددًا من الخطوات والشروط، حددها "مشروع تعديل قانون إشغال الطرق العامة" الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا؛ لتقنين وتنظيم "عربات الفول" وغيرها من المأكولات المنتشرة بشوارع مصر، في محاولة للقضاء على عشوائيتها، وضبط الإشغالات بالشارع.

وأوضح "عبدالله" أن خطوات وشروط الترخيص، تشمل "التقدم بطلب تصريح إلى الجهة المختصة سواء الأحياء أو الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية"، لافتًا إلى أن الخطوة الثانية تتمثل سداد الرسوم المقررة- والتي تختلف من مكان ونشاط لآخر- بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز ذو الشأن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.