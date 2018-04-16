تعديل جدول محاضرات معهد محاماة القاهرة الكبرى في رمضان

يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، خلال شهر رمضان، محاضرة واحدة أسبوعيًا، لمدة ساعتين، تبدأ من الواحدة ظهرًا، وحتى الثالثة عصرًا، وفقًا لتوجيهات سامح عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.



وكان حسين الجمال، وإسماعيل طه، عضوا العامة ومنسقا المعهد، التقيا بالنقيب العام؛ لعرض اقتراحات محامين ومحاميات الجدول العام المشتركين بالمعهد، بشأن تعديل أيام الدراسة خلال شهر رمضان، والذي وجه بعقد محاضرة واحدة أسبوعيًا، على أن تنتظم الدراسة بعد انتهاء الشهر الكريم.



يذكر أن المعهد يعقد محاضرتين أسبوعيا، يومي "السبت والأربعاء" من الثانية وحتى الرابعة عصرا، بمقر اتحاد عمال مصر.