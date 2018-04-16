«ترامب» ينفي إسقاط سوريا صواريخ العدوان الثلاثي

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا، اليوم، إسقاط الدفاع الجوي السوري لأي صواريخ أطلقت على سوريا خلال العدوان الثلاثي الذي نفذته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة السبت الماضي.



وقال ترامب في تصريحات اليوم، في ولاية فلوريدا بشأن الإصلاح الضريبي: "من بين أكثر من 100 صاروخ أطلقناها لم يسقط منها صاروخ واحد وكلها أصابت أهدافها"، حسبما نقلت قناة سكاي نيوز بالعربية.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، منذ قليل، في مؤتمر لها، أن سوريا نجحت في إسقاط 71 صاروخا من أصل 103 صواريخ أطلقت عليها، واستخدمت فقط 120 صاروخ دفاع جوي لإسقاط هذه الصواريخ.