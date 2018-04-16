القاهرة : الإثنين 16 أبريل 2018
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اقتصاد
الإثنين 16/أبريل/2018 - 07:23 م

تعافي مبيعات التجزئة في أمريكا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2131339

تعافت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في مارس بعد تراجعها لثلاثة أشهر متتالية، مع قيام الأسر بزيادة مشترياتها من السيارات وسلع أخرى مرتفعة السعر مما يشير قوة دافعة في انفاق المستهلكين.

وقالت وزارة التجارة اليوم، إن مبيعات التجزئة زادت 0.6 % الشهر الماضي بعد أن انخفضت 0.1 5 في فبراير و0.2 % في يناير.

وقفز انفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في أمريكا، بمعدل سنوي قوي بلغ 4.0 % في الربع الربع من 2017. ونما أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة بلغت 2.9 %في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وتشير تقديرات الربع الأول من 2018 إلى نمو يقل عن 2% وتنشر الحكومة تقديراتها الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في وقت لاحق هذا الشهر.

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